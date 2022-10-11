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Подросток в районе Карелии насмерть сбил лошадь и отправил четверых в больницу

Новости. Происшествия
12:55, 12 Октября 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Подросток без водительских прав самовольно взял ключи у матери и устроил ДТП в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в районе деревни Падмозеро Медвежьегорского района Карелии. Как стало известно правоохранительным органам, информация поступила в полицию в ночь на 9 октября.

Установлено, что около 01.30 водитель FIAT Albea врезался в лошадь, которая находилась на проезжей части. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

Инспекторы ДПС выяснили, что за рулем иномарки находился 15-летний подросток. Он и четыре пассажира, девушки 17 и 20 лет и молодые люди 17 и 22 лет, были госпитализированы. Лошадь погибла.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водительских прав несовершеннолетний водитель не имеет. Автомобиль принадлежит его матери, ключи от него он взял без спроса.

Родителей всех пострадавших могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, полицейские нашли хозяина лошади. По его словам, она убежала из конюшни.

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