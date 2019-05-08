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Новости. Общество
12:55, 08 Мая 2019
фото: пресс-служба Правительства Карелии

Подсадник ответила на вопросы во время "прямой линии" "ВКонтакте"

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Вице-премьер правительства республики Лариса Подсадник провела 7 мая прямую линию в официальной группе "Республика Карелия" в социальной сети "ВКонтакте".

Эфир, который продолжался час, посмотрели около 20 тысяч пользователей.

Обращения касались тем образования, культуры и спорта. Жителей Карелии беспокоит состояние учреждений образования и объектов культуры, нехватка мест в детских садах и современных спортивных объектов.

Вице-премьер ответила на самый острый вопрос по оптимизации школ в республике. Все чаще в социальных сетях появляются обращения, под которыми родители собирают подписи против закрытия той или иной сельской школы.

"Я не вижу никакой почвы для таких заявлений общественности. За последние два года были закрыты две школы: одна в деревне Кузема, где учился один ребенок, а вторая – в Тикше, рядом с Ледмозеро, где мы построили новую школу. Мы сегодня делаем все для того, чтобы сохранить учреждения образования на селе. Так, мы сохранили школу в Нюхче с 20 учениками, школу в Савиново, где учатся три человека. И мы не закроем ни одну школу без обсуждения этого вопроса с родителями и учениками", - пояснила Подсадник.

Она также рассказала о планах правительства по ремонту учреждений образования в республике. По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова были внесены поправки в региональный бюджет. В этом году дополнительно будут направлены 196,6 млн рублей на ремонт и работы по энергосбережению в детских садах и школах. Кроме того, Петрозаводску, Костомукше, Кондопожскому, Лоухскому, Муезерскому, Питкярантскому, Пудожскому, Сегежскому и Сортавальскому районам выделят дополнительно 19,6 млн рублей на ремонт дорог местного значения и восстановление пешеходных переходов вблизи школ. Также среди мероприятий, на которые пойдут субсидии, - ремонт спортшколы Лоухского района. На эти цели выделен 1 млн рублей.

Детский сад "Ладушки" в Сортавале, судьбой которого обеспокоены многие родители, по словам Ларисы Подсадник, откроют после ремонта к концу года.

Подсадник добавила, что в настоящее время планируется строительство трех школ – в Петрозаводске, в Кеми и в поселке Деревянка на 1350, 1200 и 200 мест соответственно. А  новые садики появятся в поселке Ляскеля (110 мест), в поселке Ильинский (200 мест) и в Петрозаводске (280 мест).

На вопросы, поступившие на прямую линию, жители получат ответы в ближайшее время через социальную сеть "ВКонтакте" посредством системы "Инцидент-менеджмент".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сандари
2019-05-08 14:23:40
исчезли 35 учреждений... В 99% случаев исчезли самостоятельные юридические лица, а садики как работали так и работают. Например , в Кондопоге 7 самостоятельных детских садов объединили в одно юр. лицо, но садики (здания никто не закрывал, где-то садик присоединили к школе (опять же как юр.лицо) Идея - экономия на административно-хозяйственном составе
User
2019-05-08 13:31:48
А новые садики появятся в поселке Ляскеля (110 мест), в поселке Ильинский (200 мест) и в Петрозаводске (280 мест).

Буквально в предыдущей новости:
В Карелии сократилось число детсадов
Согласно опубликованным данным, на конец 2014 года в республике насчитывалось 290 дошкольных образовательных организаций. К концу 2018 года число садиков сократилось до 255, то есть исчезли 35 учреждений.

Закрыли 35 садиков, а собираются построить ТРИ!!! "Большое достижение, очень хорошее даже"(c) :)
Гость
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