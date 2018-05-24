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Новости. Общество
09:48, 24 Мая 2018

Подсадник ответит за мероприятия, посвященные 100-летию пребывания Маршака в Карелии

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Глава Карелии распорядился создать рабочую группу по подготовке проведения мероприятий, посвященных 100-летию пребывания С.Я. Маршака в республике.

Ее возглавила заместитель премьер-министра правительства Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Также в состав рабочей группы вошли представители министерств образования и культуры, Национального архива, Национальной библиотеки, а также музыкального колледжа им.Раутио.

В 1918 году Самуил Яковлевич жил в Петрозаводске и работал в Олонецком губернском отделе народного образования. В карельском архиве имеется ряд документов, рассказывающих о пребывании Маршака в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2018-05-24 11:35:20
Ну, прям, событие какое! И шо, как сказал бы Беня, отмечать его надобно? "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?"
Os
2018-05-24 11:02:30
Бутусова надо пригласить. "С неба звездочка скатилась И сказала чуть дыша: "Я влюбилась в Самуила, В Самуила Маршака". Я давно его искала, Все моталась, все летала, Лет прошло уже немало, Наконец-то нашла! ".
Сеня
2018-05-24 10:15:20
Что этот человек может кому то что то ответить в этой жизни ?
Уровень заведующей , не работающего долгие годы , сельского клуба .
Гость
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