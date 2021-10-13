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Подсчитана средняя стоимость турпутевок за рубеж и по России для жителей Карелии

Новости. Общество
10:57, 13 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

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Карелиястат опубликовал стоимость осенних туров в страны дальнего зарубежья и по городам России, предлагаемых жителям Карелии, несмотря на коронавирусные ограничения.

В сентябре поездка в Турцию стоила 26860 рублей на человека, в Грецию — 42295 рублей, в Испанию — 58398 рублей.

Туры во Францию продавались по 55199 рублей, в Германию — 59604 рубля. Экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы в сентябре стоила, в среднем, 32884 рублей на человека.

Стоимость путевок в Таиланд составила 44894 рублей на человека, в ОАЭ — по 69043 рубля, в Китай — 46850 рублей.

Экскурсионный тур по России в сентябре стоил, в среднем, 11042 рубля.

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Комментарии

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комба
2021-10-13 11:37:03
Ну, да. Коварный зарубеж без вас не обойдется. Не смешите моего кота. Он мурлычет рядом и в курсе всех событий.
Гость
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