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Подсчитано число отелей, сумевших продолжить работу в Карелии, несмотря на коронавирус

Новости. Экономика
15:31, 06 Мая 2020
фото: pixabay
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Подавляющее большинство отелей, турбаз и других коллективных средств размещения в Карелии закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Из 400 коллективных средств размещения работает лишь 54, и в этих местах размещения загрузка абсолютно минимальная", - сказал министр.

Какие прогнозы были в туристической отрасли на этот год, и что теперь будет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-06 16:54:52
Усматривается некая заинтересованность, кому можно работать, а кому нет. :)
Гость
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