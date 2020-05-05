Подсчитано число отелей, сумевших продолжить работу в Карелии, несмотря на коронавирус

Подавляющее большинство отелей, турбаз и других коллективных средств размещения в Карелии закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Из 400 коллективных средств размещения работает лишь 54, и в этих местах размещения загрузка абсолютно минимальная", - сказал министр.

Какие прогнозы были в туристической отрасли на этот год, и что теперь будет, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".