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Подсчитано, как изменится МРОТ в Карелии с 1 января 2022 года

Новости. Общество
15:23, 01 Октября 2021
фото: pixabay

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Повышение МРОТ в Карелии с 1 января 2022 года будет зависеть от того, как увеличится этот показатель на федеральном уровне.

Согласно законопроекту, который поступил в Госдуму, федеральный МРОТ вырастет на 6,4% и достигнет 13617 рублей.

В Карелии с учетом районных коэффициентов и северных надбавок он будет примерно в 2 раза больше. По северным районам республики — 29957,4 рубля, в средней части республики 24510,6 рубля, в южных районах 22468,05 рубля.

На сколько эти суммы меньше размера зарплат, которые предлгают работодатели, читайте в статье «Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?»

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