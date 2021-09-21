Подсчитано, как изменится МРОТ в Карелии с 1 января 2022 года

Повышение МРОТ в Карелии с 1 января 2022 года будет зависеть от того, как увеличится этот показатель на федеральном уровне.

Согласно законопроекту, который поступил в Госдуму, федеральный МРОТ вырастет на 6,4% и достигнет 13617 рублей.

В Карелии с учетом районных коэффициентов и северных надбавок он будет примерно в 2 раза больше. По северным районам республики — 29957,4 рубля, в средней части республики 24510,6 рубля, в южных районах 22468,05 рубля.

На сколько эти суммы меньше размера зарплат, которые предлгают работодатели, читайте в статье «Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?»