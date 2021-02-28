Подсчитано как повышение пенсионного возраста повлияет на рабочую силу в Карелии

Пенсионная реформа позволит увеличить численность населения Карелии в трудоспособном возрасте через три года всего на 0,1%.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

По оценке Управления, в последние годы количество жителей Карелии в трудоспособном возрасте сокращалось ежегодно на 2-4 тыс. человек. Однако из-за повышения пенсионного возраста этот спад прекратится и сменится ростом. "Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В течение этого периода падение численности населения в трудоспособном возрасте будет остановлено. Таким образом, численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в рассматриваемом прогнозном периоде останется стабильной и даже незначительно увеличится на 0,1% или на 0,4 тыс. человек по сравнению с отчетным 2019 годом и к 2023 году составит 308,5 тыс. человек", - говорится комментарии Управления к прогнозу. Как изменится ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".