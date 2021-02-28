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Подсчитано как повышение пенсионного возраста повлияет на рабочую силу в Карелии

Новости. Общество
11:52, 01 Марта 2021
фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Пенсионная реформа позволит увеличить численность населения Карелии в трудоспособном возрасте через три года всего на 0,1%.

Это следует из прогноза баланса трудовых ресурсов республики на 2021-2023 годы, составленного Управлением труда и занятости Карелии.

По оценке Управления, в последние годы количество жителей Карелии в трудоспособном возрасте сокращалось ежегодно на 2-4 тыс. человек. Однако из-за повышения пенсионного возраста этот спад прекратится и сменится ростом.

"Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В течение этого периода падение численности населения в трудоспособном возрасте будет остановлено. Таким образом, численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в рассматриваемом прогнозном периоде останется стабильной и даже незначительно увеличится на 0,1% или на 0,4 тыс. человек по сравнению с отчетным 2019 годом и к 2023 году составит 308,5 тыс. человек", - говорится комментарии Управления к прогнозу.

Как изменится ситуация в Петрозаводске, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2021-03-01 16:29:27
"падение численности населения в трудоспособном возрасте будет остановлено".......потаму што все сдохнут от такой жизни .
Чем они там в управтруде занимаются , что курят ????(((( :)
Горожанин
2021-03-01 16:14:08
Эффект есть - сколько денег "предпенсионерам" недоплачено. В этом же только и смысл был - в условиях, когда молодые-то не всегда могут работу найти
Leopol'd
2021-03-01 15:33:36
В очередной раз подтвердили, что вся эта пенсионная реформа экономического обоснования не имеет.
миша
2021-03-01 14:05:20
Надо было сначала опробировать на членах и сторонниках ЕР, а уж потом, если получится, то и на остальных.
zanoza
2021-03-01 13:24:27
Нет существенной экономической выгоды от поднятия пенсионного возраста. Эффект от повышения пенсионного возраста за два года оказался микроскопическим — к такому выводу пришла Счетная палата. Планам «финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не суждено было сбыться из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса.
Off
2021-03-01 13:19:57
Прошу отнестись с пониманием ..Не хватает денег , чтобы доделать "комнату для хранения грязи "
врунофф
2021-03-01 13:03:30
Просто работать надо больше, а ныть меньше. Как Офф
Seven Gates
2021-03-01 12:16:45
Если теперь предлагают выходить на пенсию в 65 лет, то смысла работать официально нет, так как многие из окружающих умирают до этого возраста. Но это тем, кто в начале пути. А людей, которые проработали честно всю жизнь - в очередной раз обманули. Референдум по этому вопросу замяли. Всё это не могло не сказаться на доверии и осмыслении ситуации, а следовательно эммиграции, демографии и многом другом.
кир
2021-03-01 13:10:14
Seven Gates, смени ник на "седьмые врата ада". Так честнее будет.
David.
2021-03-01 13:19:16
кир, иди снег мети.
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