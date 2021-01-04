Подсчитано, каким будет размер пенсий в 2021 году

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3% и составит 17443 рубля, но в Карелии эта сумма будет больше.

Расчеты размера пенсий в целом по России представило министерство труда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы.

"Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17443 рубля", - говорится в сообщении. Сколько будут получать карельские пенсионеры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".