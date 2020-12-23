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Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января

Новости. Общество
11:57, 24 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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С 1 января 2021 года страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%: региональное отделение ПФР представило расчеты, какие суммы получат пенсионеры в Карелии.

"У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", - пояснили в отделении.

В качестве примера ОПФР сделало расчет, какая сумма будет положена неработающему гражданину, имеющему среднюю по Карелии страховую пенсию по старости в размере 20244 рубля по данным на 1 декабря 2020 года.

Подробнее о размерах прибавок к пенсиям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2020-12-24 12:13:27
Не успевают за реальной инфляцией пенсии поднимать. Цены на товары первой необходимости выросли гораздо выше 6,3 %, да и тарифы на ЖКХ после 1 января поползут вверх.
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