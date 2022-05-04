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Подсчитано, когда половина жителей Карелии будет зарабатывать не менее 100 тыс. рублей

Новости. Общество
14:32, 11 Мая 2022
фото: © iStock

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Половина жителей Карелии будет получать зарплату не менее 100 тыс. рублей в месяц через 13 лет.

Это показывают расчеты, проведенные агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по темпам роста зарплат.

Составители рейтинга подсчитали количество лет, необходимых каждому региону для достижения медианной зарплаты 100 тыс. рублей и выше. Медианный уровень показывает размер зарплаты половины населения.

В среднем по России достижение этого показателя произойдет примерно через 12 лет.  Карелия заняла в рейтинге 32 место.

За последние 5 лет зарплаты в Карелии росли ежегодно, в среднем, на 8,6%. Это меньше, чем в целом по России, где темпы роста составили 9%.

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