Роспотребнадзор назвал два района Карелии, где не зарегистрированы нападения клещей

В Карелии в этом году официально подтверждено 2 случая заболевания клещевым энцефалитом и 4 случая - клещевым боррелиозом.

Это следует из сводки карельского Управления Роспотребнадзора о заболеваемости вирусными инфекциями.

Заражение подтвердилось в результате лабораторных и клинических исследований.

Кроме того, за последнюю наделю зарегистрировано еще 2 случая подозрения на клещевой энцефалит в Петрозаводске и 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз в Медвежьегорском и Прионежском районах.

С начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2686 человек — на 324 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Случаи нападения клещей зарегистрированы почти всех районах Карелии кроме Калевальского и Лоухского.