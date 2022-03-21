Подсчитано количество жителей Карелии, отправленных в отпуск из-за закрытия иностранных компаний

Уход из России ряда европейских компаний привел к закрытию их подразделений в Карелии, работники находятся в режиме простоя и неполного рабочего дня.

По подсчетам Управления труда и занятости Карелии, такое решение было принято в отношении 169 работников.

«В таких предприятиях как C-Store, H& M, Inditex-Bershka, Adidas, сеть Макдональдс столицы Карелии приостановлены продажи, сотрудники не уволены, а находятся в оплачиваемых отпусках, в режиме простоя с сохранением средней заработной платы или на неполном рабочем дне», — сообщили в Управлении.

Сотрудники органов службы занятости Петрозаводска провели встречи с частью трудовых коллективов и разъяснили их права на случай ликвидации предприятий.

«Работодатель обязан предупредить работников персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении, предложить работнику другую имеющуюся работу. При расторжении трудового договора работодатель должен выплатить работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка и произвести иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством», — пояснили в Управлении.