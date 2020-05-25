Подсчитано, сколько денег тратится на каждого жителя Карелии по социальным статьям

Социальные расходы бюджета Карелии в 2019 году составили 61,3% от общего объема региональной казны – это выше среднероссийского показателя, который равнялся 59%.

Такие данные приведены в рейтинге социальной ориентированности бюджетов российских регионов, составленного агентством РИА Новости.

Несмотря на большую долю социальный расходов Карелия заняла лишь 60 место среди регионов России по такому показателю как суммарные расходы по социальным статьям на одного жителя.

Какая сумма была потрачена на каждого жителя республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".