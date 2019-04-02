Подсчитано, сколько лет нужно копить среднестатистической семье на квартиру в Петрозаводске

Столица Карелии заняла 12 место среди столичных городов регионов России по доступности жилья – исходя из того, сколько лет надо копить на квартиру среднестатистической семье.

Это следует из рейтинга, составленного сервисом по поиску недвижимости Domofond.ru.

Для оценки доступности жилья оценивалась средняя стоимость двухкомнатной квартиры и средняя зарплата. На основании этого были проведены расчеты, сколько лет надо копить на квартиру семье, в которой работают два человека, при условии, что они будут каждый месяц откладывать на покупку заработную плату одного из них.

В Петрозаводске средняя зарплата за 2018 год составил 37 990 рублей, средняя цена двухкомнатной квартиры – 2 608 240 рублей. Чтобы накопить такую сумму необходимо 5 лет 9 месяцев, пишут "Вести Карелии".

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