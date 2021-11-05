Подсчитано, сколько процентов населения Карелии переболели коронавирусом

Коронавирусом в Карелии за все время пандемии заразилось 12% населения.

Об этом говорит статистика заболеваемости, опубликованная главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

По состоянию на 5 ноября в Карелии зарегистрировано 76264 инфицированных, в том числе, 8833 ребенка.

Исходя из численности населения республики, которая составляет, около 607 тыс. человек, доля заразившихся составила 12,6%.

В статистике Минздрава отсутствуют данные о количестве повторных случаев инфицирования. Кроме того, заражение коронавирусом не всегда приводит к заболеванию. В ежедневной сводке число заболевших, как правило, на несколько человек меньше количества тех, у кого выявлена инфекция.

Поэтому доля населения Карелии переболевшего коронавирусом может быть меньше.