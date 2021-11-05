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Подсчитано, сколько процентов населения Карелии переболели коронавирусом

Новости. Общество
09:47, 05 Ноября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Коронавирусом в Карелии за все время пандемии заразилось 12% населения.

Об этом говорит статистика заболеваемости, опубликованная главой Минздрава республики Михаилом Охлопковым.

По состоянию на 5 ноября в Карелии зарегистрировано 76264 инфицированных, в том числе, 8833 ребенка.

Исходя из численности населения республики, которая составляет, около 607 тыс. человек, доля заразившихся составила 12,6%.

В статистике Минздрава отсутствуют данные о количестве повторных случаев инфицирования. Кроме того, заражение коронавирусом не всегда приводит к заболеванию. В ежедневной сводке число заболевших, как правило, на несколько человек меньше количества тех, у кого выявлена инфекция.

Поэтому доля населения Карелии переболевшего коронавирусом может быть меньше.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-05 10:42:56
Реальных цифр никто и никогда не узнает. Как с гриппом. Сколько переболели без обращения, сколько переболели с ошибочным диагнозом, сколько вакцинированных больных не показали на ПЦР нужные цифры... Они же все вне этих цифр.
топка
2021-11-05 10:21:29
Пофиг.
nae
2021-11-05 10:18:58
А умерших за время пандемии 0,15%. Пандемия длится 15 месяцев или 450 дней. Значит среднее количество каждодневных заражения в Республике менее 200.. Я искренне не понимаю, по какому поводу такой кипиж поднят. С масками, обязательной вакцинацией, лохдаунами и прочими "инициативами". Дело на копейку, а крику на рубль?
Изя
2021-11-05 10:09:19
Если бы это кто то знал )))) :)
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