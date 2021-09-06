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Подсчитано, сколько работников предприятий России получают зарплату 1 млн рублей в месяц

Новости. Общество
16:36, 06 Сентября 2021
фото: Павел Лисицын / РИА Новости

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Порядка 17,1 тыс. россиян имеют зарплату от 1 млн рублей в месяц и выше.

Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

«В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от 1 млн руб. и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тыс. человек (или лишь 0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза — в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тыс. человек (0,04%)», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 млн рублей фиксируется в Москве (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.), Московской области (1,2 тыс.), а также в Свердловской области, Сахалинской области и Краснодарском крае, где трудится примерно по 300 работников с таким заработком. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек) и Татарстан (свыше 200 человек), в Челябинской и Кемеровской областях работают около полутора сотен сверхоплачиваемых сотрудников.

«В Москве сосредоточены 60% российских работников с зарплатой от 1 млн руб. А на 10 регионов, включая столицу, приходится 85% всех работников-миллионеров. <…> Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тыс. человек», — сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

По данным исследования, основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере (около 2,9 тыс. человек), в области торговли (2,6 тыс. человек), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тыс. человек), в области информации и связи (1,4 тыс. человек), в сфере культуры, спорта и развлечений (около 1 тыс. человек), добыче полезных ископаемых (0,85 тыс. человек) и строительстве (0,7 тыс. человек).

В выборку исследования вошли 104,6 тыс. крупных и средних предприятий (включая государственный и негосударственный сектор).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-09-06 21:49:26
И что? Остальные 81,9 млн. человек трудоспособного населения прозябают в основном на МРОТ в 12 792 рубля. И это в богатейшей природными ресурсами стране!
Никита
2021-09-06 17:20:46
Чушь не пишите , вернитесь в Кареллю .
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