Подсчитано, сколько времени требуется жителям Карелии для поиска новой работы

Уровень безработицы в Карелии выше, чем в среднем по России.

Это следует из рейтинга регионов, составленного агентством РИА Новости на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2022 года.

В среднем в Российской Федерации уровень безработицы составил 3,7%, а в Карелии — 5,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года безработица в стране снизилась на 0,6 процентных пункта, а в Карелии - на 0,3.

Чтобы найти работу карельским безработным требуется, в среднем около шести месяцев, что соответствует общероссийскому показателю.

Согласно исследованию, средний возраст безработного в России — 36,8 года. Молодежь в возрасте до 25 лет в общей численности безработных составляет 19,1%, люди старше 50 лет — 18,8%.