Подсчитано снижение реальной зарплаты жителей Карелии за год

Реальная заработная плата в Карелии, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, за год сократилась на 2,5%.

Это следует из сравнительных данных Карелиястата о размере средней зарплаты в июле 2021 и аналогичном месяце 2020 года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в июле 2021 года в Карелии составила 47289,6 рубля и увеличилась по сравнению с июлем 2020 года на 4,4%.

Вместе с тем, в первом полугодии, согласно официальной статистике, реальная зарплата выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.