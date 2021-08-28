Подсчитано, в какие сферы экономики и соцсферы Карелии вложено больше всего денег в 2021 году

Лидерами по росту инвестиций в основной капитал в Карелии в первом полугодии стали гостиничный и ресторанный бизнес.

Это следует из отчета Карелиястата об итогах инвестиционной деятельности в республике за январь–июнь 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капиталовложения в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания выросли в 12,7 раза.

Кроме того, в число лидеров вошли административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (рост инвестиций в 5,7 раза), образование (в 5,5 раза), профессиональная, научная и техническая деятельность (в 5 раз).

Высокие темпы роста капиталовложений продемонстрировали строительство (в 3,8 раза), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (в 1,9 раза).

На 44,7% увеличились инвестиции в обрабатывающие производства, на 42,2% — в водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, на 40,2% — в транспортировку и хранение, на 26,9% — в торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Рост инвестиций в основной капитал в январе–июне 2021 года наблюдался в 12 муниципальных образованиях Карелии — Суоярвском районе (в 4,7 раза), Лахденпохском (в 3,8 раза), Кемском (в 3,3раза), Сегежском (в 1,9 раза), Беломорском и Пряжинском (в 1,8 раза), Сортавальском (на 30,6%), Прионежском (на 22,2%), Лоухском (на 16,9%), Кондопожском (на 8,5%), Медвежьегорском районах (на 0,9%) и в Петрозаводске (на 34,2%).

Общий объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Карелии в первом полугодии вырос на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.