Подсобный рабочий умер на предприятии в Карелии

Началось расследование несчастного случая со смертельным исходом работника предприятия в Карелии, сообщили в республиканской Госинспекции труда.
Государственная инспекция труда в Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с подсобным рабочим Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Олонецкий».
По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельства трагедии.
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