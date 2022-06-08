Подсобный рабочий умер на предприятии в Карелии

Началось расследование несчастного случая со смертельным исходом работника предприятия в Карелии, сообщили в республиканской Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда в Карелии начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с подсобным рабочим Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Олонецкий».

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельства трагедии.