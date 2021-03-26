Подсветку фасадов отключат вечером в Петрозаводске на один час

Петрозаводск присоединится к международной акции "Час Земли" - на городских зданиях отключат подсветку фасадов.

Сегодня, 27 марта, в мире пройдёт ежегодная международная акция "Час Земли". Карельская столица присоединится к самому массовому экологическому флешмобу, сообщили в мэрии.

Участники акции из разных уголков планеты с 20.30 до 21.30 по местному времени выключат свет и бытовые электроприборы. На множестве зданий по всему миру погаснет подсветка. В поддержку инициативы её отключат и на фасадах домов в Петрозаводске.

Фонари архитектурной подсветки не будут зажигаться на нескольких зданиях на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на администрации карельской столицы. Предложения присоединиться к экологической акции разослали и городским застройщикам. Поддержать её в домашних условиях может любой желающий.



Напомним, что подсветку зданий на проспектах Ленина (на домах № 37 и № 38) и Карла Маркса (на домах №№ 12, 14 и 20) установили в прошлом году после обновления фасадов. Ремонт провели в рамках празднования 100-летия Республики Карелия. Всего в 2020 году преобразились фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

"Час Земли" – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Её главная цель – формирование у людей ответственного отношения к окружающей среде. В этом году акция посвящена открытости экологической информации. Присоединиться к мировому флешмобу могут все желающие.