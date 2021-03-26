Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с новыми странами 2
26.03.2021 20:40
Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы 1
26.03.2021 19:40
"Мы хотим всколыхнуть карельских пенсионеров" 13
26.03.2021 15:05
Регистратор автомобилиста запечатлел место лобового столкновения грузовиков в Карелии (ВИДЕО)
26.03.2021 16:14
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
В Петрозаводске появятся адресные таблички на двух языках, как в 50-х годах 17
26.03.2021 18:20
В российских паспортах грядут изменения
26.03.2021 22:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК
26.03.2021 21:00

Подсветку фасадов отключат вечером в Петрозаводске на один час

Новости. Общество
13:04, 27 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Петрозаводск присоединится к международной акции "Час Земли" - на городских зданиях отключат подсветку фасадов.

Сегодня, 27 марта, в мире пройдёт ежегодная международная акция "Час Земли". Карельская столица присоединится к самому массовому экологическому флешмобу, сообщили в мэрии.

Участники акции из разных уголков планеты с 20.30 до 21.30 по местному времени выключат свет и бытовые электроприборы. На множестве зданий по всему миру погаснет подсветка. В поддержку инициативы её отключат и на фасадах домов в Петрозаводске.

Фонари архитектурной подсветки не будут зажигаться на нескольких зданиях на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на администрации карельской столицы. Предложения присоединиться к экологической акции разослали и городским застройщикам. Поддержать её в домашних условиях может любой желающий.

Напомним, что подсветку зданий на проспектах Ленина (на домах № 37 и № 38) и Карла Маркса (на домах №№ 12, 14 и 20) установили в прошлом году после обновления фасадов. Ремонт провели в рамках празднования 100-летия Республики Карелия. Всего в 2020 году преобразились фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска.

"Час Земли" – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Её главная цель – формирование у людей ответственного отношения к окружающей среде. В этом году акция посвящена открытости экологической информации. Присоединиться к мировому флешмобу могут все желающие.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 4
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 16
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»