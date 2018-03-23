Подсветку железнодорожного вокзала в Петрозаводске отключат на один час

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Октябрьская железная дорога поддержит международную акцию "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта.
В субботу, 24 марта, Октябрьская железная дорога присоединится к "Часу Земли". С 20.30 до 21.30 на территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.
Снижение количества использования электроэнергии уменьшает число вредных выбросов в атмосферу. Так, отключение подсветки на 14 вокзалах магистрали позволит сэкономить более 550 кВт/час. Кроме того, к акции присоединится Музей железных дорог России.
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