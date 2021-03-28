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Подведены итоги ежегодного регионального конкурса "Экспортер года"

Новости. Общество
12:14, 29 Марта 2021
фото: © Центр поддержки экспорта Карелии
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С 5 февраля по 5 марта в Карелии прошел ежегодный региональный конкурс "Экспортер года 2021".

Организатор конкурса – Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия". Задача конкурса – определить организации малого и среднего бизнеса, которые добились наибольших успехов в осуществлении экспортной деятельности в 2020 году.  К участию в конкурсе были приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Карелии и осуществляющие экспорт товаров и услуг за пределы России.

На конкурс поступили заявки от 24 организаций. Все компании, которые подали заявки на конкурсный отбор, включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  Общий призовой фонд конкурса – 500 000 рублей. Каждый победитель получит денежный сертификат и право выбрать не более 2-ух из утвержденных направлений расходов:
• оплата авиабилетов в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта;
• проживания в рамках мероприятий Центра поддержки экспорта;
• оплата обучения деловому английскому языку;
• оплата обучения презентационным навыкам, навыкам эффективных продаж или проведения деловых переговоров;
• оплата обучения инструментам продвижения в сети "Интернет".

Подробнее о победителях конкурса "Экспортер года" в статье.

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