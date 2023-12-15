Поезд сбил выехавший на пути снегоход в Карелии

Авария произошла в Медвежьегорском районе республики.
Авария произошла в субботу, 16 декабря, в 22.12 на перегоне Медвежья Гора - Вичка. Об этом сообщили на сайте Октябрьской железной дороги.
Снегоход выехал на пути перед движущимся грузовым составом. Несмотря на предпринятое машинистом экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.
В аварии никто не пострадал, с рельсов состав также не сошел.
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