«Погибнуть в школе или стать жертвой педофила – такое казалось чем-то невероятным»

В советском государстве опасностей не было ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора: дети и детство находились под защитой.

Автор проекта «Как это было» Армас Машин вспоминает, насколько защищенными были дети в Советском Союзе:

- Опасностей нет нигде: ни в школе, ни во дворе, ни за пределами двора. Конечно, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья объясняли нам, что всегда надо проявлять предусмотрительность и осторожность, особенно, если ощущаешь опасность. С самими опасностями сталкиваться не доводилось. Погибнуть в школе или на улице от пуль выродка с ружьем, стать жертвой похищения, маньяка или злодея-педофила – в СССР такое казалось чем-то невероятным. Про американских гангстеров и киднеппинг мы читали в книгах, а про педофилов слышать не слыхивали. Страшные истории про маньяков носили, скорее, профилактический характер, как сказки про Красную Шапочку и Козу с козлятами.

Преступления против детей, случаи гибели детей от насилия были в советское время исключительно редкими, действительно, чрезвычайными происшествиями. Требовательный подход к соблюдению норм безопасности и серьезная профилактика снижали риск несчастных случаев. Дети и детство находились в СССР под надежной защитой.

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