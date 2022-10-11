Погибшего на Украине военнослужащего похоронят в родном городе Карелии

Похороны Антона Исаева, погибшего в ходе спецоперации, состоятся в Олонце в понедельник.

В понедельник, 17 октября, в Олонце похоронят Антона Исаева, сердце которого перестало биться 8 октября. Церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим длилась два дня, 15 и 16 октября в траурном зале на ул. К. Либкнехта.

«Похороны состоятся 17 октября, вынос тела в 10 часов», - пишет мама Антона Ирина Исаева на своей странице в соцсети.

Ранее о гибели олончанина Антона Исаева сообщил глава Карелии.

«Антон Исаев. Олончанин. Профессиональный военный, служил в войсках ВДВ. В 2008 году принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. Был награжден Орденом мужества. Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на Украине. Соболезную родным и близким героя. Карелия скорбит», — написал руководитель республики на своей странице в соцсети.