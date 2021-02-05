Погнавшись за дешевизной, жительница Петрозаводска осталась ни с чем

Петрозаводчанка решила купить через интернет ноутбук по цене в несколько раз ниже рыночной, но попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные похитили у неё 14 320 рублей. Женщина пояснила, что на одном из веб-сайтов нашла рекламное объявление о продаже ноутбука. Предложение показалось ей заманчивым: дорогостоящая техника отдавалась по цене в несколько раз ниже рыночной.

Петрозаводчанка оставила онлайн-заявку. После чего по телефону с ней связался якобы менеджер. "Специалист" уведомил жительницу карельской столицы о том, что заказ оформлен.

Затем он попросил покупательницу оплатить товар по размещённым на интернет-ресурсе реквизитам. Она перевела деньги, но ноутбук так и не получила. Номер телефона, по которому она общалась с якобы специалистом по продажам, а также доступ к сайту, были заблокированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. Помните, что привлекательная цена, которая сильно отличается от рыночной стоимости товара, чаще всего оказывается уловкой мошенников.