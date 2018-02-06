Погода на среду: синоптики прогнозируют снег на большей части Карелии

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Завтра, 7 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем -9, -14.
По прогнозу Карельского ЦГМС, на большей части республики пройдет снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью -13, -18, местами до -25 градусов по Цельсию. Днем -9, -14, местами до -20.
В Петрозаводске ночью без существенных осадков, днем временами небольшой снег, слабая метель.
Температура ночью -14, -16, а днем -10, -12 градусов.
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