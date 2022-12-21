«Погода ухудшается»: глава Карелии предупредил водителей и пешеходов о гололеде на дороге

Артур Парфенчиков предупредил ледяном дожде, который осложнил дорожную обстановку.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что погода ухудшается. В зоне особого внимания - Приладожье.

«Дождь и ледяной снег идут в Олонецком, Сортавальском, Суоярвском, Питкярантском и Лахденпохском районах. Проезжая часть сильно и быстро леденеет», - написал глава.

По информации Управтодора Карелии, дорожная техника работает в усиленном режиме. Начали обработку солью, так как пескосоляная смесь не помогает, буквально через полчаса всё покрывается новым слоем льда.

«Прошу всех - и водителей, и пешеходов - быть предельно осторожными и бдительными. Берегите себя!», - обратился Артур Парфенчиков жителям Карелии.