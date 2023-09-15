Пограничники рассказали, как сократился пассажиропоток на финской границе после введения санкций

Финская погранслужба сообщила о сокращении числа пересечений границы в первый день после введения запрета для авто с российскими номерами.

Пассажиропоток на трех крупнейших пунктах пропуска на российской границе в юго-восточной Финляндии сократился примерно на 7,3% в первый день запрета на ввоз в ЕС зарегистрированных в России автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничной охраны Финляндии.

Финляндия с 16 сентября выполняет рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ на территорию Евросоюза в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.

«Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человека по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 (-7,3%)», — рассказали пограничники.