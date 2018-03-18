Пограничники в Карелии оказались лучшими стрелками

В Петрозаводске завершился чемпионат карельского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по служебному двоеборью.

14 марта в тире ФСО "Динамо" состоялся финал соревнований по служебному двоеборью – стрельба из пистолета Макарова.

По результатам двух дней соревнований в общекомандном зачёте победителями стали спортсмены из Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия. Второе место завоевала команда Управления ФСБ по республике Карелия. Сотрудники карельского отдела Росвагрдии заняли третье место.

Об этом сообщает паблик "Отдел Росгвардии по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

Двое сотрудников Отдела Росвгардии стали призёрами в личном первенстве. В возрастной категории "35 и старше" капитан полиции Александр Пугачёв занял второе место. В возрастной категории до 35 лет лейтенант полиции Евгений Овчинников стал третьим.

Соревнования выявили лучшие сборные команды и сильнейших спортсменов правоохранительных ведомств и органов безопасности, сообщают в Росгвардии.



