Погрузчик сбил рабочего одного из предприятий в Петрозаводске

В столице Карелии расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Следкоме республики.

В Петрозаводске было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В октябре 2022 года на территории одного из деревообрабатывающих предприятий Петрозаводска фронтальный погрузчик наехал на рабочего. Тот получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.