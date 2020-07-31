Поход на маникюр спас женщину от рака

Пенсионерка выяснила, что больна раком легких, после похода в салон красоты.

Жительница Великобритании заметила, что ее ногти на руках и ногах поменяли форму, стали широкими, волнистыми и выпуклыми. Женщина прочитала в интернете, что такой симптом может говорить о болезнях сердца или легких, однако не придала этому значения, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Daily Mail.



Позже на ее изменившиеся ногти обратила внимание сотрудница салона красоты, которая каждый месяц делала британке маникюр и педикюр. Она сказала посетительнице срочно обратиться к врачу.



Женщина последовала этому совету и прошла обследование. Джоан сделали рентген грудной клетки, компьютерную томографию и ПЭТ-сканирование. Выяснилось, что у пациентки рак.

Ей провели пятичасовую операцию и удалили опухоль.

"Поход на маникюр спас мне жизнь. <…> Я сказала ей, что буду вечно благодарна за это", – отметила британка.