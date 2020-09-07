Поход в бар закончился для петрозаводчанки большими потерями

В полицию обратилась 29-летняя горожанка и рассказала, что стала жертвой преступления, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, ночью 29 августа женщина отдыхала в баре Петрозаводска в компании знакомых. Свою сумку, в которой находились документы, два мобильных телефона и кошелек с деньгами, она положила под стол, а когда собралась домой, сумка пропала. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен один из приятелей потерпевшей, 37-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.



Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.