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Поход в бар закончился для петрозаводчанки большими потерями

Новости. Криминал
11:58, 07 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию обратилась 29-летняя горожанка и рассказала, что стала жертвой преступления, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, ночью 29 августа женщина отдыхала в баре Петрозаводска в компании знакомых. Свою сумку, в которой находились документы, два мобильных телефона и кошелек с деньгами, она положила под стол, а когда собралась домой, сумка пропала. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен один из приятелей потерпевшей, 37-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
2020-09-07 16:31:50
Нормальные бабы по барам не шастают. (Второй вариант).
новый
2020-09-07 12:06:20
Наверное очень много трудилась накануне, чтобы потом всю ночь в баре отдыхать.
Митрий Игнатьевич
2020-09-07 12:01:40
Шляйтесь по барам дальше!?!
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