Похолодание ожидается в Карелии 22 ноября

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О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В пятницу 22 ноября в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.
Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый.
Среднесуточная температура составит -4… -6.
В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.
На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.
Среднесуточная температура составит +2… -3, на юго-востоке местами похолодает до -7.
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