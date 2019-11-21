Похолодание ожидается в Карелии 22 ноября

О погоде в пятницу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В пятницу 22 ноября в Петрозаводске будет облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый.

Среднесуточная температура составит -4… -6.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Среднесуточная температура составит +2… -3, на юго-востоке местами похолодает до -7.