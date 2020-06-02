Похудевшая Лолита в мини произвела фурор (ФОТО)

Певица снялась в ультракоротком облегающем наряде, пишет Cosmopolitan.

Милявская разбавила монохромный look яркой обувью. Поп-дива остановила выбор на розовых туфлях с высокой шпилькой.

Секс-бомба позировала с вечерней прической.

Пикантный снимок звезды опубликовал ее давний приятель – пиарщик Николай Степанов.







© instagram.com/nstepanov_official



"Весь день провел с моей прекрасной девчонкой", – написал он.

Мужчину с Милявской связывает нежная дружба, которая длится более двух десятилетий.

"Сколько нам историй – и смешных, и грустных, рассказал жизнь в пути! Знаешь, друг сердечный, многое, конечно, нас с тобой ждет впереди. Будь всегда искренне любима, будь всегда по-настоящему счастлива, будь всегда вдохновлена и полна энергии. 22 года мы вместе, и это только начало", – написал в соцсети Степанов.