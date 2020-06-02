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Похудевшая Лолита в мини произвела фурор (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
19:10, 02 Июня 2020
фото: © instagram.com/lolitamilyavskaya
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Лолита Милявская продемонстрировала потрясающий результат похудения.

Певица снялась в ультракоротком облегающем наряде, пишет Cosmopolitan.

Милявская разбавила монохромный look яркой обувью. Поп-дива остановила выбор на розовых туфлях с высокой шпилькой. 

Секс-бомба позировала с вечерней прической. 

Пикантный снимок звезды опубликовал ее давний приятель – пиарщик Николай Степанов.



"Весь день провел с моей прекрасной девчонкой", – написал он.


© instagram.com/nstepanov_official
Мужчину с Милявской связывает нежная дружба, которая длится более двух десятилетий.

"Сколько нам историй – и смешных, и грустных, рассказал жизнь в пути! Знаешь, друг сердечный, многое, конечно, нас с тобой ждет впереди. Будь всегда искренне любима, будь всегда по-настоящему счастлива, будь всегда вдохновлена и полна энергии. 22 года мы вместе, и это только начало", – написал в соцсети Степанов.

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 19:24:45
Изыди.
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