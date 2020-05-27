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Лолита поделилась интимными советами

Новости. Вечерняя столица
19:40, 28 Мая 2020
фото: © instagram.com/lolitamilyavskaya
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Лолита Милявская встретилась с кумиром школьниц 20-летней Дарьей Шихановой, известной под псевдонимом Дора.

Артистка перепела хит начинающей звезды и дала ей несколько экстравагантных советов, пишет Cosmopolitan.

Певица поделилась опытом с Дорой. Она не стеснялась в выражениях, чем слегка смутила девушку.

"Чем ты старше, голос меняется. Я почувствовала изменения с климаксом. Сейчас беда в том, что кладбища помолодели. Поэтому очень круто дожить до климакса и его пережить", –заявила Милявская.

Милявская не обошла стороной и главную проблему шоу-бизнеса.

"Всегда оставайся собой и не занимайся проституцией. Сейчас это принято называть модно назвать эскорт", – пояснила Лолита.

При этом звезда отметила, что сексуальная жизнь должна быть бурной – нужно пользоваться моментом и наслаждаться жизнью.

 
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