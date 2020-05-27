Лолита поделилась интимными советами

Лолита Милявская встретилась с кумиром школьниц 20-летней Дарьей Шихановой, известной под псевдонимом Дора.
Артистка перепела хит начинающей звезды и дала ей несколько экстравагантных советов, пишет Cosmopolitan.
Певица поделилась опытом с Дорой. Она не стеснялась в выражениях, чем слегка смутила девушку.
"Чем ты старше, голос меняется. Я почувствовала изменения с климаксом. Сейчас беда в том, что кладбища помолодели. Поэтому очень круто дожить до климакса и его пережить", –заявила Милявская.
Милявская не обошла стороной и главную проблему шоу-бизнеса.
"Всегда оставайся собой и не занимайся проституцией. Сейчас это принято называть модно назвать эскорт", – пояснила Лолита.
При этом звезда отметила, что сексуальная жизнь должна быть бурной – нужно пользоваться моментом и наслаждаться жизнью.
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