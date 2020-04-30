Лолита развелась с пятым мужем

Около девяти лет длился брак Лолиты Милявской с пятым супругом – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Пара рассталась из-за измен последнего, последовал долгий и изнурительный судебный процесс. И только сегодня экс-супруги поставили точку в своем скандальном разводе, пишет StarHit.



Заседания растянулись на долгие несколько месяцев: Дмитрий то не являлся на суды, то назначал новые сроки.

Сегодня паре наконец-то удалось поставить жирную точку в своих многолетних отношениях. Об этом рассказал представитель артистки – адвокат Сергей Жорин.

"Моя клиентка уже давно устала от этого всерьез затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы вся эта ситуация поскорее закончилась. В итоге мы решили отказаться от всех своих ранее выдвигаемых требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Дмитрия Иванова и так всем очевидна", – отметил звездный правозащитник.

Сама певица пока не комментирует долгожданное событие.