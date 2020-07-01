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Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его алкоголизма и игромании

Новости. Вечерняя столица
19:40, 01 Июля 2020
фото: instagram.com/garikkharlamov
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Непростой характер и пагубные привычки 39-летнего юмориста Гарика Харламова стали причиной его развода с актрисой Кристиной Асмус.

Устроитель гастролей Наталья Субботина считает, что основная проблема резидента Comedy Club кроется в алкоголизме, свое пристрастие к спиртным напиткам он даже не скрывает, пишет "Космополитен".

"Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый", - заявила Наталья.

Она рассказала, как однажды Гарик сорвал проведение корпоратива, просто отказавшись приезжать за 40 минут до отхода поезда. Тогда Харламов сослался на то, что ему нужно сидеть с дочерью, но Субботина уверена, что он был пьян.

Однако измены не могли стать причиной расставания супругов. Несмотря на такое неадекватное поведение, юморист всегда оставался верен жене. "Он не ходок и не бабник. Он очень избирательный, безбашенно в постель не прыгнет. И женщин меняет не так уж часто. Около 9 лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой", - сообщила музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Она тоже не стала скрывать, что у Харламова проблемы с алкоголем. "Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса", - отметила Олеся в беседе с "КП". Более того, Гарик - известный игроман. Юморист часто проводит время в онлайн-играх, спуская там солидные суммы денег.

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