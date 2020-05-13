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Певец Эмин разводится со второй женой

Новости. Вечерняя столица
19:10, 14 Мая 2020
фото: © instagram.com/eminofficial
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Эмин Агаларов и его супруга Алена решили расстаться.

Об этом музыкант сообщил в социальных сетях, пишет StarHit.

Около двух лет назад вся светская Москва гуляла на свадьбе Эмина Агаларова. Вскоре после церемонии стало известно, что девушка ждет ребенка. Казалось, влюбленные искренне счастливы рядом друг с другом. 13 мая артист неожиданно сообщил о расставании, опубликовав фото с церемонии бракосочетания.

"Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали... Я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", – подчеркнул артист.

Для Эмина брак с Аленой стал вторым. До этого он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Пара стала родителями троих детей.

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