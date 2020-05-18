Полина Гагарина ушла от мужа, пишут СМИ

Певица и ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков, решили расстаться спустя шесть лет брака.

Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали. Возможно, Гагарина и Исхаков и не планируют делать свой разрыв достоянием общественности, беспокоясь о детях, пишет Super.



В документах и компании Гагариной уже начались кадровые перестановки. Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО "Полина Гагарин"», которое на 100% принадлежит певице. За 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей.

Генеральным директором компании с момента ее основания был муж певицы, но буквально три недели назад Исхаков был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.

В разговоре с продюсером Super Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было.



Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар. Они начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы.