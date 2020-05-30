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Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода

Новости. Вечерняя столица
20:40, 30 Мая 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Артистка эстрады Елена Степаненко призналась, что простила своего бывшего супруга юмориста Евгения Петросяна.

Расставание Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало неожиданностью для всех поклонников юмористов. Они считались одной из самых крепких пар советской эстрады, и мало кто думал, что на седьмом десятке звезды разойдутся из-за молодой Татьяны Брухуновой, пишет "StarHit".

Степаненко в интервью "Вечерней Москве" признается — она непросто пережила расставание. Если бы еще три года назад ей рассказали о грядущих испытаниях, то она не поверила бы. Впрочем, несмотря на все трудности, артистка с честью выдержала все. "Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось", — говорит Елена Григорьевна.

В период развода 67-летняя звезда была удивлена шумихе и домыслам. "Было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения. Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть", — считает Степаненко.

Сейчас телеведущая переживает новый жизненный этап — она похудела на 43 килограмма и уже второй год держится в новом весе, кроме того, начала вести утреннее шоу на телеканале "Россия 1". А вот о прошлом ей вспоминать уже не хочется. "Я же эту дверь в прошлую жизнь закрыла и больше туда не возвращаюсь. Сегодня мне хорошо и я могу назвать себя счастливым человеком. А разве можно быть несчастливой, будучи здоровой, имея прекрасную авторскую программу и чувствуя любовь и поддержку родных, близких и даже далеких мне людей", — рассуждает экс-жена Петросяна.

Напомним, Елена Степаненко была замужем за Евгением Петросяном более 30 лет. Вместе они создали несколько юмористических телепрограмм, а также выступали дуэтам.  

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Комментарии

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