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Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

Новости. Вечерняя столица
19:10, 25 Мая 2020
фото: © instagram.com/petrosyanevgeny
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Юморист порадовал своих подписчиков в Instagram неожиданным кадром.

Евгений Петросян удивил подписчиков своей личной страницы в Instagram. Эстрадный артист опубликовал первую совместную фотографию с Татьяной Брухуновой. Причем нельзя не заметить, что кадр получился по-настоящему стильным, пишет Teleprogramma.

Оба сидят на скамейке, на почтительном расстоянии друг от друга и смотрят прямо в камеру. Возлюбленные в одинаковых плащах нестандартной двойной расцветки, а также в очень похожих белых кроссовках.

"Family look", – подписал кадр юморист, расставив точки над "i" в вопросе его отношений с избранницей.

Петросян отключил для своих подписчиков возможность комментировать этот кадр.

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