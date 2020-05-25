Петросян впервые опубликовал совместное фото с молодой женой

Юморист порадовал своих подписчиков в Instagram неожиданным кадром.

Евгений Петросян удивил подписчиков своей личной страницы в Instagram. Эстрадный артист опубликовал первую совместную фотографию с Татьяной Брухуновой. Причем нельзя не заметить, что кадр получился по-настоящему стильным, пишет Teleprogramma.



Оба сидят на скамейке, на почтительном расстоянии друг от друга и смотрят прямо в камеру. Возлюбленные в одинаковых плащах нестандартной двойной расцветки, а также в очень похожих белых кроссовках.

"Family look", – подписал кадр юморист, расставив точки над "i" в вопросе его отношений с избранницей.

Петросян отключил для своих подписчиков возможность комментировать этот кадр.