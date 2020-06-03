Ученые посоветовали надевать маски во время занятия любовью

Ученые из Гарвардского университета предупредили, что коронавирусная инфекция может передаваться при занятии любовью.

Они посоветовали использовать меры профилактики и в спальне, пишет "360" со ссылкой на The Mirror.



Авторы исследования советуют парам избегать поцелуев, принимать душ до и после интимной близости и даже носить маски во время процесса.

На данное исследование авторов сподвигло высказывание коллеги из Таиланда. Он советовал переболевшим COVID-19 не целоваться и воздерживаться от интимной близости около месяца.

Ранее академик РАН высказал свое мнение о том, что коронавирус может передаваться половым путем. Он предостерег пары от занятий любовью, если у одного из партнеров есть симптомы ОРВИ.