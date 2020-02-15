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Похудевшая Настя Каменских в прозрачном платье восхитила мужчин (ФОТО)

Новости. Общество
20:40, 15 Февраля 2020
фото: instagram.com/kamenskux/
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32-летняя Настя Каменских побывала на модной вечеринке.

Как пишет журнал Cosmopolitan, поп-звезда выбрала для выхода в свет провокационный образ.

Настя Каменских стала звездой премии "Украинская песня года". Знойная брюнетка тщательно продумала свой образ для ковровой дорожки. Настя облачилась в длинное прозрачное платье пудрового цвета. Наряд, декорированный перьями, подчеркивал соблазнительные формы певицы. Талию она затянула тонким ремешком.

Каменских распустила свои длинные волнистые волосы и украсила прическу стильной заколкой. Секс-бомба предпочла выразительный макияж с акцентом на глаза. Она выбрала модный маникюр винного оттенка.

Артистка удостоилась награды за свою композицию "Обещаю", которую выпустила в прошлом году накануне свадьбы с рэпером Потапом. "Она стала моим обетом любимому мужу. И мне очень приятно, что она продолжает собирать награды. Спасибо, благодарна каждому, кто работал над песней", - поделилась эмоциями поп-звезда.

Поклонников восхитил образ знаменитости. "Божественная фигура!", "Какая стройная стала, изящная прямо", "Мечта мужчин!", "Заметно похудела, хвалю за результат!", "И как всегда, ты очень горячая", - написали мужчины.

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Комментарии

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