Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку

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Екатерина Скулкина похудела на несколько размеров, но продолжает работать над собой.
Участница Comedy Woman увлеклась йогой, пишет Cosmopolitan.
Артистка показала в Instagram, как выполняет на коврике упражнение на растяжку икроножных мышц. Екатерина занималась в черной футболке и легинсах.
Подписчики похвалили звезду за упорство и силу воли
Все главное - здесь: #stolicaonego
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