Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку

Екатерина Скулкина похудела на несколько размеров, но продолжает работать над собой.

Участница Comedy Woman увлеклась йогой, пишет Cosmopolitan.

Артистка показала в Instagram, как выполняет на коврике упражнение на растяжку икроножных мышц. Екатерина занималась в черной футболке и легинсах.



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