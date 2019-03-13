Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:33, 13 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Поисковики рассказали, как пенсионер-лыжник потерялся на трассе "Фонтаны"

Загрузка...

В Петрозаводске 76-летний мужчина ушел на "Фонтаны" за водой и заблудился.

В минувший вторник 12 марта в паблике "Доброспас" Алексей Глушков рассказал историю о том, как 76-летний петрозаводчанин пошел на лыжах на родник у трассы "Фонтаны" за водой и заблудился.

Обеспокоенная супруга потерявшегося пенсионера обратилась за помощью в полицию.

Сегодня в 8 вечера звонок из Следственного комитета – просят подключить добровольцев для поиска пропавшего дедушки 76 лет: без телефона, с проблемами с памятью, но жутко спортивный, - пишет Глушков. - Ушел утром в 10.30 с Кутузова пешком на (!) "Фонтаны" с лыжами за водой. 76 лет. Это его такой еженедельный променад. Заявление по телефону подала супруга. Приезжаю к заявительнице, составить правильную ориентировку, взять фотографию, определить направление поисковых работ и технический состав групп поиска. Почти закончил с вопросами – в замке проворачивается ключ и заходит потеряшка. Уставший, еле ноги волочет. Да, заблудился, да куда-то пошел, да устал. Но не бросать же… воду. Настолько уставший, что говорить не мог. Ну вот и славно. Жив, здоров. Славные такие, непоиски".

Руководитель поисковой группы "Доброспас" Алексей Глушков советует родственникам пожилых лыжников, грибников и любителей прочего одинокого времяпрепровождения купить трекер и положить приборчик в карман родным, когда они уходят на прогулки.

"Так вы всегда будете знать, где находится родной ваш человек, - сказал Алексей Глушков. - Вроде "Фонтаны" – безобидная трасса, но в 2012 году пенсионер-лыжник так и не вышел обратно. И ничего не нашли…"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-03-13 10:29:24
А за покупку трекера не привлекут к ответственности?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

Сегодня 10:08
Политкухня
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 1
Россиян устраивает президент, который находится у власти почти 20 лет.
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 3
11.03.2019 12:03
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 10
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 09:29
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»