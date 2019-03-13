Поисковики рассказали, как пенсионер-лыжник потерялся на трассе "Фонтаны"

В Петрозаводске 76-летний мужчина ушел на "Фонтаны" за водой и заблудился.

В минувший вторник 12 марта в паблике "Доброспас" Алексей Глушков рассказал историю о том, как 76-летний петрозаводчанин пошел на лыжах на родник у трассы "Фонтаны" за водой и заблудился.

Обеспокоенная супруга потерявшегося пенсионера обратилась за помощью в полицию.

Сегодня в 8 вечера звонок из Следственного комитета – просят подключить добровольцев для поиска пропавшего дедушки 76 лет: без телефона, с проблемами с памятью, но жутко спортивный, - пишет Глушков. - Ушел утром в 10.30 с Кутузова пешком на (!) "Фонтаны" с лыжами за водой. 76 лет. Это его такой еженедельный променад. Заявление по телефону подала супруга. Приезжаю к заявительнице, составить правильную ориентировку, взять фотографию, определить направление поисковых работ и технический состав групп поиска. Почти закончил с вопросами – в замке проворачивается ключ и заходит потеряшка. Уставший, еле ноги волочет. Да, заблудился, да куда-то пошел, да устал. Но не бросать же… воду. Настолько уставший, что говорить не мог. Ну вот и славно. Жив, здоров. Славные такие, непоиски".

Руководитель поисковой группы "Доброспас" Алексей Глушков советует родственникам пожилых лыжников, грибников и любителей прочего одинокого времяпрепровождения купить трекер и положить приборчик в карман родным, когда они уходят на прогулки.

"Так вы всегда будете знать, где находится родной ваш человек, - сказал Алексей Глушков. - Вроде "Фонтаны" – безобидная трасса, но в 2012 году пенсионер-лыжник так и не вышел обратно. И ничего не нашли…"