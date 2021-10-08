Появилась возможность выйти в свет в одежде знаменитостей

Сервис по аренде вещей Wardrobe предложил клиентам брать напрокат наряды звезд.

Сервис по аренде вещей люксовых и винтажных брендов Wardrobe предложил клиентам брать напрокат наряды различных знаменитостей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Womenʼs Wear Daily.

Согласно материалу, на данный момент поклонникам доступна одежда из гардероба американской модели и актрисы Оливии Калпо (Olivia Culpo). Например, для желающих появилась возможность временно получить платья марок Retrofete и Alexis, а также белый костюм, в котором звезда вышла в свет на премьеру фильма Venus as a Boy на фестивале Tribeca летом 2021 года.

Отмечается, что стоимость аренды на четыре дня варьируется от 21 до 25 долларов (от 1500 до 1800 рублей) в зависимости от состояния и первоначальной цены вещи. Представители компании Wardrobe заявили, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Помимо Калпо, с сервисом будут сотрудничать такие знаменитости и инфлюэнсеры, как София Буш, Нина Добрев, Леон Бриджес, Микки Гайтон и Энтони Поровски, а также Рокки Барнс, Маркита Принг, Эли Мишалка и другие. Перед отправкой клиенту все вещи звезд будут направляться в химчистку.

Основатель Wardrobe Адарш Альфонс (Adarsh Alphons) заявил, что деятельность его компании направлена на повышение осведомленности общества об устойчивой моде. «Знаменитости формируют близкие отношения со своей аудиторией и могут заработать на своем стиле с помощью Wardrobe», — заключил предприниматель.