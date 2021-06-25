Появились еще два кандидата на выборы в Госдуму по Карелии

Своих кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному избирательному округу выдвинули ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».

В Москве прошли съезды ЛДПР и партии «Справедливая Россия – За правду», на которых делегаты сформировали списки кандидатов в депутаты Госдумы и выдвинули кандидатов в одномандатных округах.

ЛДПР в Карелии

На выборы в Госдуму в одномандатном Карельском округе от ЛДПР выдвинут координатор регионального отделения партии Александр Паккуев, от СРзаПр – депутат Заксобрания Виктор Степанов.

Заксобрание Карелии

В региональную группу «Справедливой России – За правду», объединяющую четыре территории, - Карелию, Ленинградскую, Мурманскую и Псковскую области, первым номером поставили действующего депутата Госдумы Игоря Ананских. Представитель Карелии, руководитель регионального отделения СРзаПр Ройне Изюмов в этой группе на четвёртой позиции.

Таким образом, на сегодняшний день на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Карелии выдвинуты четыре кандидата: Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ), Виктор Степанов (СРзаПр), Александр Паккуев (ЛДПР).

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.