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Появились еще два кандидата на выборы в Госдуму по Карелии

Новости. Политика
13:50, 26 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Своих кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному избирательному округу выдвинули ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».

В Москве прошли съезды ЛДПР и партии «Справедливая Россия – За правду», на которых делегаты сформировали списки кандидатов в депутаты Госдумы и выдвинули кандидатов в одномандатных округах.  

ЛДПР в Карелии

На выборы в Госдуму в одномандатном Карельском округе от ЛДПР выдвинут координатор регионального отделения партии Александр Паккуев, от СРзаПр – депутат Заксобрания Виктор Степанов.

Заксобрание Карелии

В региональную группу «Справедливой России – За правду», объединяющую четыре территории, - Карелию, Ленинградскую, Мурманскую и Псковскую области, первым номером поставили действующего депутата Госдумы Игоря Ананских. Представитель Карелии, руководитель регионального отделения СРзаПр Ройне Изюмов в этой группе на четвёртой позиции.

Таким образом, на сегодняшний день на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Карелии выдвинуты четыре кандидата: Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ), Виктор Степанов (СРзаПр), Александр Паккуев (ЛДПР).

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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Комментарии

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Саша Белый
2021-06-26 15:21:19
Пустота полная, неужели всё же пересажали и запугали других то!? Раньше хоть как то на выборы было похоже, теперь просто стыдно за "выборы", для своего удобства,сняли графу " против всех", теперь и "технические" кандидаты запуганы или оштрафованы!? Или как?
Опять 2 % населения и 10% административного ресурса "решат" судьбу не совсем убитой пока, Карелии?
Скоро наступят деньки: "здравствйте пеньки"?
Печально!
медиаюрист
2021-06-26 15:00:41
Скорей бы уже единоросов во все уровни выбрали. Я/МЫ хочем ныть.
наташка
2021-06-26 14:32:10
Пофиг. Не пролезут.
Гость
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