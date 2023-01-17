Появились фото группового ДТП на федеральной трассе в Карелии

В пятницу, 10 февраля, в Сегежском районе Карелии произошла дорожная авария с участием трех автомашин.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии выясняют обстоятельства ДТП на 737 километре автодороги «Кола».



По уточненным данным ГИБДД, 10 февраля в Сегежском районе республики столкнулись три автомобиля.



На месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Напомним, ранее мы сообщали о ДТП с двумя машинами, «Нивой» и большегрузом.



Как «Столице на Онего» рассказали в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, в отечественном внедорожнике есть пострадавшие.



Также опубликовано видео с последствиями аварии.



